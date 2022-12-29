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«Нужны были специалисты»: Валерий Николаев рассказал, почему попал в психбольницу

Юлия Курганова
Общество
«Нужны были специалисты»: Валерий Николаев рассказал, почему попал в психбольницу
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актер Валерий Николаев впервые после выписки из психиатрической больницы рассказал о причинах нервного срыва. В феврале артист сначала сел за руль в нетрезвом состоянии, потом оказался в спецприемнике, а оттуда из-за неадекватного поведения — кричал на охранников, барабанил в двери — его отправили в психиатрическую клинику с диагнозом биполярное расстройство.

Знаменитость рассказал, что терять себя он начал в 2016 году, когда скончался его отец. Он пребывал в некой иллюзии. Пытался подавить переживания и тревогу, но эмоции взяли верх. Именно в тот момент и необходима была помощь специалистов.

— Я долго находился в иллюзии, у меня были какие-то переживания, я их купировал. А когда у тебя болит, ты попадаешь в состояние депрессии. И тогда нужны специалисты, которые могут стабилизировать твое состояние, — признался Николаев в интервью Андрею Малахову на канале «Россия 1».

Но актер не хотел обращаться к врачам. Негативные эмоции копились внутри, а затем вылезли наружу: употребление алкоголя, дебош и, как итог, психиатрическая клиника. Спустя чуть больше полгода звезда смог восстановиться и вернуться в нормальное состояние. Но с работой дела не так радостны. По словам артиста, ему часто поступают предложения сыграть роль, которую он уже проживал.

— А хочется другое, еще раскрыться. В результате ты гаснешь и становишься лучшим другом дивана, — отметил Николаев.

По его словам, произошедшее с ним благотворно отразилось на его жизни. Он многое осознал и стал больше ценить семью и друзей.

Николаев неоднократно проявлял неуважение и неадекватное поведение в отношении коллег по съемочной площадке. Так на новость о госпитализации артиста в психиатрическую клинику отреагировала в беседе с «Вечерней Москвой» актриса и телеведущая Эвелина Бледанс.

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