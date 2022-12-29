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Названы четыре знака зодиака, которые разбогатеют в январе 2023 года

Юлия Курганова
Общество
Названы четыре знака зодиака, которые разбогатеют в январе 2023 года
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Астрологи сообщили, что некоторым знакам зодиака повезет разбогатеть и значительно укрепить свое финансовое положение в январе 2023 года. К таким везунчикам относятся Львы, Весы, Козероги и Водолеи.

Энергия Львов в 2023 году будет направлена на продвижение новых идей и реализацию задуманных планов, в чем им, несомненно, поможет покровительствующий их знаку воинственный Марс. Несмотря на то, что Львам предстоит столкнуться с трудностями и преодолеть много препятствий, они будут уверенно идти к своим целям, достигая отличных результатов. Особенно фортуна будет благосклонна к представителям этого знака, которые занимают высокие должности или наделены лидерскими качествами.

Львам будет сопутствовать успех во всех сферах деятельности, связанных с деньгами. Их финансовое положение будет укрепляться с каждым днем. Самым упорным из них откроются такие денежные потоки, которые смогут значительно повысить их материальный уровень на многие годы вперед.

Весы находятся под покровительством величественной и загадочной Венеры, дающей им мудрость, энергию и недюжинные жизненные силы. Эта планета постоянно подталкивает людей, находящихся под ее покровительством, к решительным действиям и уверенному движению вперед, помогая обходить острые углы и сложные препятствия. Весы смогут раскрыть весь свой творческий и рабочий потенциал, что в значительной степени усилит их возможности и откроет для них пути к достижению финансового успеха.

В январе Весы смогут достичь финансовой стабильности и открыть для себя новые источники дохода, которые помогут укрепить их материальное положение.

Козероги — известные трудоголики, что помогает им при любых, даже самых сложных обстоятельствах, оставаться «на плаву» в финансовой сфере жизни. Однако в январе это будет усилено влиянием мудрой Венеры, которая даст представителям этого знака заряд бодрости и поможет заниматься любыми делами, не испытывая при этом усталости.

Марс и Меркурий также окажут на представителей этого знака позитивное влияние, зарядив их энергией и жизненной силой. Они усилят и без того развитую интуицию и мощную мотивацию Козерогов, заставляя их неустанно двигаться вперед и открывать для себя все новые возможности. Поэтому Козерогов можно смело назвать везунчиками и самыми успешными людьми в начале 2023 года. Для них главное — не останавливаться на своем пути при достижении поставленных целей.

На динамику Водолея в январе 2023 года будут оказывать влияние все три планеты, стимулирующие к достижению успеха: Марс, Меркурий и Венера. Их поддержка будет позитивной и сбалансированной, дающей большой потенциал для развития и движения вперед.

Творческим и креативно мыслящим Водолеям откроются невероятные возможности для покорения новых высот и создания шедевров в профессиональной сфере деятельности. Представителям бизнеса удастся найти верные решения для усовершенствования своего рабочего процесса и развития новых проектов.

Все это принесет Водолеям хорошие доходы и будет способствовать их финансовой стабильности. Для каждого из них будут открыты двери успеха. Главное — не упустить возможности, не бояться рисковать и уверенно идти к своим целям, сообщается на портале Rsute.

Астролог Тамара Глоба перечислила знаки зодиака, которые станут настоящими счастливчиками и любимцами фортуны в 2023 году. Новый год откроет для них множество дверей, которые ранее были закрыты. Особенно это касается финансового потока.

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