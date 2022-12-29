Гороскоп на январь 2023 года для всех знаков зодиака

Фото: shutterstock

Новый год приносит в жизнь каждого человека судьбоносные события. Что ждет представителей всех знаков зодиака, «Вечерней Москве» рассказала таролог Саона.

Овен

Чувствуете воодушевление по поводу будущего? Юпитер в вашем знаке говорит о том, что вы полны энтузиазма. Вы не согласитесь на меньшее и, конечно, будете стремиться к большему. Но также осознаете, что необходимо составить план. Вы хотите приключений, но вам также нужны результаты. Звездная карта делает этот месяц благоприятным для визуализации желаемого результата. Чем яснее вы будете мыслить, тем легче все получится.

Телец

Вы хотите жить масштабно и максимально использовать свой потенциал, и ближайший месяц — идеальное время, чтобы начать. Вы будете готовы узнать у своих наставников или других мудрых людей, как обойти свои ограничения и высвободить величие внутри себя. Сейчас не время оглядываться на прошлое и все свои неудачи, а время принять будущее и свои грядущие победы. У вас есть возможность процветать.

Близнецы

Вы настроены на то, чтобы объединяться, и вы можете многое почерпнуть из общения с другими людьми. В то же время положение планет относительно вашей зоны интуиции говорит о том, вы прекрасно понимаете, что происходит под поверхностью. В этом месяце вы легко почувствуете, о чем на самом деле думает человек, что может стать для вас откровением. И это может оказаться полезным фактором для принятия ключевых решений.

Рак

Энергичное влияние планет может совпасть с многообещающими разговорами. Вы можете получить предложение или совет, который побудит вас сделать смелый шаг вперед. Решились на него? Если да, то, возможно, не все будет гладко. Вероятно, вам придется освоить новые навыки или отказаться от чего-то, чем вы уже занимаетесь. В более свободное время вы сможете многое получить от общения и налаживания контактов.

Лев

Ваше воображение может взять верх, и вы обнаружите, что реагируете на кого-то не совсем адекватным образом. Вы можете воспринять чьи-то слова как подрыв ключевых договоренностей ваших отношений и почувствовать себя неловко из-за этого, хотя на самом деле ничего страшного нет. Недоразумения могут быть повсюду. Что бы ни случилось, не принимайте это на свой счет.

Дева

Солнце в динамичной зоне, поэтому это отличное время для демонстрации своих творческих работ или других навыков, ведь никогда не знаешь, кто может посмотреть и оценить ваши таланты. Какой бы ни была ваша сильная сторона, в этом месяце будет шанс блеснуть, и в долгосрочной перспективе это может принести много пользы. Что касается отношений, то вы и ваш партнер будете чувствовать себя очень уютно друг с другом, так как дружественный аспект Венеры сближает вас.

Весы

Ваши отношения в этом месяце будут позитивным опытом, а иногда и настоящим экстримом. Запутались? Юпитер в Овне побуждает вас пробовать новое. Возможно, стоит наконец решиться принять вызовы судьбы. Это влияние может придать искру всем видам связей, будь то романтические или деловые. Весы, вы сохраните позитивный настрой, даже если придется решать серьезные проблемы.

Скорпион

Могут появиться возможности для радостных встреч, возможно, вас пригласят на мероприятие, которое вам запомнится. Если вы ищете романтики, то положительный аспект между Меркурием и Венерой может привести к тому, что вы увлечетесь кем-то и будете наслаждаться его обществом. Возможно, вы уже встречались с этим человеком раньше, но теперь, возможно, оцените его еще больше и захотите сблизиться.

Стрелец

Между желанием отправиться навстречу новым приключениям и желанием сберечь деньги и энергию идет перетягивание каната. Акцент на вашем финансовом секторе — это призыв привести денежные дела в порядок и, возможно, поставить некоторые финансовые цели на 2023 год. И все же часть из вас жаждет новых приключений, и чем больше, тем веселее. Не позволяйте ближайшим дням пройти без веселья.

Козерог

Солнце и другие планеты в вашем знаке сигнализируют, что пришло время делать то, что вы хотите. Будьте готовы быть немного эгоистичными и сосредоточиться на своих потребностях для разнообразия. А поскольку Юпитер в течение нескольких месяцев находится в вашей семейной зоне, вы будете готовы к расширению дома. Это может означать покупку нового жилища, пополнение в семье или расширение уже имеющегося жилья. Вперед и вверх!

Водолей

Отбросьте чувство, что вы должны наверстывать упущенное, тем более что сосредоточенность на личной зоне должна побудить вас взять себя в руки и потратить время на размышления о том, что для вас лучше. Позвольте себе перезарядиться и не заставляйте себя участвовать в делах, которые кажутся вам скорее обязанностью, чем удовольствием. Вам нужно пространство, чтобы расслабиться и настроиться на важные для вас цели и идеи.

Рыбы

В ближайшие недели вы можете быть вовлечены в работу с другими людьми в рамках общественного или командного проекта. И несмотря на занятость, вы получите от этого большую пользу. Запутались? Ваш партнер может нуждаться в нежной заботе, поэтому время, проведенное вместе, может решить эту проблему и сделать вас еще ближе. Хотите посетить какое-то мероприятие или присоединиться к друзьям? Вечеринки — это место, где могут произойти важные для вас события.