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Капремонт доходного дома Н. Н. Печковской завершился в районе Хамовники

Александр Афонин
Город
Капремонт доходного дома Н. Н. Печковской завершился в районе Хамовники
Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы
Москва, улица Бурденко, 16/12 Карта всех событий

Специалисты завершили обновление дома архитектора И. А. Германа в рамках реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капремонта Москвы в четверг, 29 декабря.

— Дом № 16/12 на улице Бурденко — очень известный шедевр архитектуры, бережно сохранить который просто необходимо. ФКР Москвы создал уникальный проект проведения работ, подобрал передовые отечественные материалы и технологии, максимально подходящие для конкретного дома, — сказал заместитель генерального директора ФКР Москвы Владимир Кожиченков.

В рамках капремонта рабочие расчистили наружные поверхности от старой краски и выполнили ремонт штукатурного слоя. После этого обработали антисептиком места, где наблюдался грибок, а также окрасили фасад здания. На финальном этапе специалисты привели в порядок цоколь дома и входные группы.

Капремонт доходного дома Н. Н. Печковской завершился в районе Хамовники Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

До этого сообщалось, что в рамках программы капремонта жилого фонда были завершены работы по обновлению дома № 31, построенного на Николоямской улице в 1959 году по индивидуальному проекту. В этом году специалисты преобразили его фасад, крышу, подъезд, а также обновили сеть электроснабжения.

Район Хамовники капремонт Москва
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