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Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в Рязанском районе

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в Рязанском районе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, улица Паперника, 12 Карта всех событий

Двухсекционный дом, построенный по программе реновации, введут в эксплуатацию в столичном районе Рязанский. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— У будущих новоселов в пешей доступности будет вся необходимая инфраструктура: вблизи жилого здания находятся детская поликлиника, несколько школ и детских садов, а также один из факультетов Финансового университета при правительстве Российской Федерации и станция метро «Рязанский проспект», — рассказал он.

В новостройке на 124 квартиры общей площадью почти 6,8 тысячи квадратных метров, установили сантехнику и электрические плиты. Также на подземном этаже находится одноуровневый паркинг.

На первом этаже расположены помещения для консьержа и колясочные, а для маломобильных граждан создали безбарьерную среду. Территорию дома также благоустроили: построили детскую и спортивную площадки, обустроили зоны отдыха, а также разбили газоны и цветники, передает официальный сайт мэра Москвы.

Строительство дома по реновации завершили и в Донском районе Москвы. В процессе строительства было проведено 16 проверок соответствия требованиям проектной документации.

Строительство Жилье Рязанский район
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