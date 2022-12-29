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Городские службы будут работать в усиленном режиме в период новогодних и рождественских праздников

Лейла Алиева
Город
Городские службы будут работать в усиленном режиме в период новогодних и рождественских праздников
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

С 30 декабря по 9 января столичные службы будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 29 декабря.

— В преддверии Нового года все предприятия и компании комплекса городского хозяйства перейдут на усиленный режим работы. Предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы, — отметил он.

Также на объектах жилого и нежилого фонда установили особый контроль за соблюдением мер противопожарной безопасности, около 1,5 тысячи сотрудников пожарно-спасательных подразделений приведены в состояние готовности. Круглосуточно будут дежурить 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад, подготовлены еще 1,8 тысячи источников энергоснабжения и три мобильные котельные.

Особое внимание уделят уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий.

В период новогодних праздников столичные госучреждения работают по измененному графику. Как будут функционировать МФЦ, поликлиники и ЗАГСы — в материале «Вечерней Москвы».

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