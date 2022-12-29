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Завтрак, зарядка и сон: как поддержать свой иммунитет зимой

Ирина Игнатенко
Общество
Завтрак, зарядка и сон: как поддержать свой иммунитет зимой
Фото: Unsplash

Способы поддержания иммунитета в зимний период перечислила терапевт Алена Глушакова.

Так, с целью профилактики заболеваний и для улучшения адаптационных механизмов рекомендуется наладить полноценное здоровое питание. Особое внимание нужно уделить завтраку. В первый прием пищи нужно включить фрукты, овощи, зелень, рыбу, мясо, злаки. Из напитков лучше выбрать травяные чаи.

Стоит делать ежедневную зарядку по утрам. Зарядка помогает проснуться, привести свой организм в рабочее состояние и зарядиться энергией.

Для крепкого иммунитета не менее важно высыпаться. Оптимальным вариантом для взрослого человека в возрасте от 25 до 65 лет считается продолжительность сна 7–9 часов, передает Life.ru.

Ранее профессор Волгоградского государственного медицинского университета Элеонора Белан сообщила, что череда вирусов, которые поражают организм человека, приводит к полному истощению иммунитета. На это указывает появление на губах герпеса, передает ФАН.

Люди повторно заболевают гриппом из-за отсутствия вакцины, ослабленного иммунитета или недостаточного лечения первого случая заболевания. Как предотвратить рецидив болезни — в материале «Вечерней Москвы».

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