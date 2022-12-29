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Москвичам рассказали, какие соцвыплаты будут проиндексированы в 2023 году

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали, какие соцвыплаты будут проиндексированы в 2023 году
Фото: depositphotos

В следующем году социальные выплаты повысят для пожилых москвичей, многодетных семей, горожан с инвалидностью и других жителей столицы, получающих материальную поддержку города. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, в общей сложности на помощь горожанам направлено 635,2 миллиарда рублей.

— Непосредственно на предоставление мер социальной поддержки в денежной и натуральной форме предусмотрено 589,6 миллиарда рублей в рамках государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы», — говорится в сообщении.

В частности, это выплаты пенсионерам, семьям с детьми и малообеспеченным семьям, приемным семьям, а также средства на программы по социальной поддержке старшего поколения. Помимо этого, мерами социальной поддержки будут обеспечены люди с инвалидностью и горожане, ищущие работу, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В середине декабря мэр Москвы Сергей Собянин установил новую социальную выплату для детей-сирот. В этом году размер компенсации составит 13 042 рубля. Однако уже с января 2023 года выплата увеличится до 14 347 рублей в месяц.

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