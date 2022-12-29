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Ученики школ искусств Донбасса поучаствовали в столичном фестивале «Горячее сердце»

Араз Салехов
Город
Ученики школ искусств Донбасса поучаствовали в столичном фестивале «Горячее сердце»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице состоялся фестиваль «Горячее сердце», участниками которого стали ученики и директора детских школ искусств Донбасса. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Фестиваль дарит нам прекрасную возможность познакомиться с настоящими молодыми дарованиями, достигшими успехов при обучении различным музыкальным специальностям в детских музыкальных школах и школах искусств. Вдвойне приятно приветствовать на фестивале наших юных гостей из Донецкой народной республики, которые приехали в Москву для того, чтобы продемонстрировать нам свое исполнительское мастерство, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Так, на сцене выступили ученики из 16 образовательных учреждений Донецка, Ясиноватой, Макеевки, Горловки, Новоазовска и города Комсомольское. В ходе события они продемонстрировали музыкальные, вокальные и хореографические номера, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что 23 декабря прошло торжественное подписание соглашений о сотрудничестве между школами искусств Москвы и Донбасса в рамках фестиваля «Горячее сердце». Глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский заявил, что соглашения позволят осуществлять прямое партнерство между школами искусств и более оперативно решать вопросы в сфере образования.

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