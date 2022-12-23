Школы искусств Москвы и Донбасса подписали соглашения о сотрудничестве

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Торжественное подписание соглашений о сотрудничестве между школами искусств из Москвы и Донбасса состоялось в рамках фестиваля «Горячее сердце».

— Это открывает возможности для прямого партнерства на системной основе, педагоги этих школ смогут обмениваться между собой и программами, и навыками, и опытом педагогической деятельности, ученики одной школы смогут участвовать в программах другой школы, — рассказал глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

По его словам, соглашения позволят осуществлять прямое партнерство между школами искусств и более оперативно решать вопросы в сфере образования. Кроме того, планируются стажировки, обмен программами и комплекс различных мероприятий в течение учебного года, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что московские школы передали образовательным организациям Донецка и Луганска более 73 тысяч единиц учебных материалов и оборудования. Столица также делится наработками и педагогическим опытом с учителями и директорами школ из Луганской и Донецкой народных республик.

Помощь Донбассу по различным направлениям оказывают и столичные учреждения культуры. Так, московские библиотеки в мае передали в дар ДНР и ЛНР 5,5 тысячи книг русских писателей.