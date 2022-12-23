Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Школы искусств Москвы и Донбасса подписали соглашения о сотрудничестве

Евгений Белоусов
Город
Школы искусств Москвы и Донбасса подписали соглашения о сотрудничестве
Фото: Пресс-служба Госдумы

Торжественное подписание соглашений о сотрудничестве между школами искусств из Москвы и Донбасса состоялось в рамках фестиваля «Горячее сердце».

— Это открывает возможности для прямого партнерства на системной основе, педагоги этих школ смогут обмениваться между собой и программами, и навыками, и опытом педагогической деятельности, ученики одной школы смогут участвовать в программах другой школы, — рассказал глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

По его словам, соглашения позволят осуществлять прямое партнерство между школами искусств и более оперативно решать вопросы в сфере образования. Кроме того, планируются стажировки, обмен программами и комплекс различных мероприятий в течение учебного года, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что московские школы передали образовательным организациям Донецка и Луганска более 73 тысяч единиц учебных материалов и оборудования. Столица также делится наработками и педагогическим опытом с учителями и директорами школ из Луганской и Донецкой народных республик.

Помощь Донбассу по различным направлениям оказывают и столичные учреждения культуры. Так, московские библиотеки в мае передали в дар ДНР и ЛНР 5,5 тысячи книг русских писателей.

Искусство Москва Донбасс Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В мелочах проявляется многое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наряжая елку, ожидаем чуда

Ольга Косец
Ольга Косец

Каждый дом хранит легенды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Киеве ждут русские танки. Дождутся. Скоро

Наталья Киселева
Наталья Киселева

Практикум вместо репетитора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Найти и описать актуальную тему

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Наращиваем темп производства

Все мнения
О проекте