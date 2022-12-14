Спектакли, концерты и книги: московские учреждения культуры оказывают помощь Донбассу

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Столичные учреждения культуры оказывают помощь Донбассу по различным направлениям. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, московские библиотеки в мае этого года передали в дар Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) 5,5 тысячи книг русских писателей. Еще пять тысяч книг они отправили участникам спецоперации по просьбе российского Министерства обороны.

В настоящее время ведется сбор средств для труппы Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе. Им уже направили более семи миллионов рублей, которые собрали 17 московских театров.

Большой московский государственный цирк на проспекте Вернадского передал 2,3 миллиона рублей Донецкому государственному цирку «Космос» и Луганскому государственному цирку. Помимо этого, генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный инициировал сбор денежных средств для кинологической службы ЛНР. На собранные пять миллионов рублей для службы закупили тактическую обувь, одежду, лекарственные препараты, переноски, ремни, поводки и корм. Еженедельно на представления цирка бесплатно приходят порядка 40 детей из Донбасса.

В мае Государственный академический театр имени Моссовета дал концерт для раненых военнослужащих в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского. А для военнослужащих, проходящих лечение в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко, выступили артисты Московского драматического театра «Сфера» и актер Московского академического театра сатиры Максим Аверин. Госпиталь также посетили актеры театра Et Cetera под руководством Александра Калягина.

В июне в Луганск и Снежное с концертом посетили артисты Московского музыкального театра для детей и юношества «На Басманной», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что отделение партии «Единая Россия» Северного административного округа Москвы совместно с Ассоциацией социально ориентированных НКО по разработке и реализации социально значимых программ и проектов доставила 20 тонн гуманитарного груза в Мариуполь и Донецк.