Члены «Единой России» с севера Москвы доставили в ДНР более 20 тонн гуманитарного груза

Фото: Александр Лунев / МГРО ЕР

Отделение партии «Единая Россия» Северного административного округа (САО) Москвы совместно с Ассоциацией социально ориентированных НКО по разработке и реализации социально значимых программ и проектов доставила 20 тонн гуманитарного груза в Мариуполь и Донецк. Об этом в понедельник, 12 декабря, рассказали в пресс-службе московского городского регионального отделения (МГРО) «Единой России».

Среди переданных вещей названы предметы электроники, бытовой техники, мебели, одежды. Жители и мундепы района Западное Дегунино отправили электрогенераторы и наборы сезонных медикаментов.

В воинскую часть под Мариуполем были переданы предметы быта, а также необходимое сезонное обмундирование. По словам исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» САО Москвы Эльдара Шарипова, в разговоре с главой города были отмечены ключевые направления работ по передаче гумпомощи, а именно, оснащение музыкальных школ и актовых залов для развития подрастающего поколения.

Помимо этого, отправили спальные мешки и маскхалаты, изготовленные на производстве бизнесмена, члена Общественной палаты Москвы Сергея Ладочкина. Определенная часть гуманитарной помощи была получена 11-ым полком Донецкой народной республики. Затем гуманитарный конвой совместно с Союзом ветеранов Афганистана передал 107-ому батальону теплые вещи и электрогенераторы.

— Мы организовали комплексный социальный проект и доставили оригинальный груз, направленный на адресную поддержку. Очень хочется, чтобы жители города Мариуполь чувствовали себя дома комфортно, а военнослужащие - безопасно, — рассказал Ладочкин.

Он также отдельно выразил слова благодарности жителям САО за помощь гражданам Донбасса, а также волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» за разгрузку гуманитарного конвоя.

15 ноября, волонтеры партии «Единая Россия» совместно с председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым проведали участников спецоперации на Украине в столичном военном госпитале имени Бурденко и передали раненым гуманитарную помощь.

«Вечерняя Москва» выяснила, как стать волонтером в городе. Так, горожанину должно быть не меньше 18 лет. При этом москвичи от 14 до 18 лет могут стать волонтерами при предоставлении разрешения от родителей, подростки до 14 лет — при сопровождении родителей.