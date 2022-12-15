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Школы Москвы передали учреждениям Донбасса более 73 тысяч единиц учебного оборудования и материалов

Анастасия Колоскова
Город
Школы Москвы передали учреждениям Донбасса более 73 тысяч единиц учебного оборудования и материалов
Фото: Pixabay

Московские школы передали образовательным организациям Донецка и Луганска более 73 тысяч единиц учебных материалов и оборудования. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Антон Молев.

— Школы столицы активно откликнулись на призыв помочь новым российским регионам и передали все самое необходимое для организации обучения юных жителей Донецка и Луганска. Надеюсь, что это поможет сделать уроки и занятия в кружках и секциях для ребят интереснее, — отметил он.

По словам Молева, столица также делится наработками и педагогическим опытом с учителями и директорами школ из Луганской и Донецкой народных республик.

Он уточнил, что детские сады, школы и колледжи новых территорий приняли от Москвы учебные и наглядные пособия, художественную литературу, школьную мебель, компьютерную технику, хозтовары, игровой и спортивный инвентарь, спальные принадлежности (подушки, одеяла и матрасы), а также оборудование для столовой и для школьных театров.

В начале следующего года столица направит в Донецк и Луганск более миллиона учебников и учебных пособий, передает официальный сайт мэра Москвы.

Помощь Донбассу по различным направлениям оказывают также столичные учреждения культуры. Так, московские библиотеки в мае этого года передали в дар ДНР и ЛНР 5,5 тысячи книг русских писателей.

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