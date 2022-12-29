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Врач Гамбарян рассказала, какие продукты могут помочь бросить курить

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач Гамбарян рассказала, какие продукты могут помочь бросить курить
Фото: shutterstock

В настоящее время есть эффективные способы помощи курящим в отказе от потребления табака. Эффективнее всего сочетание фармакотерапии (например, использование никотиновых пластырей и таблеток) и консультации медицинских работников и психологов. Также может помочь изменение рациона питания. Об этом рассказала руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян.

Она отметила, что среди основных продуктов, которые могут сделать вкус сигарет невыносимыми, — сыры, рыба, фрукты, овощи. При этом стоит сократить употребление мяса.

Избавиться от вредной привычки и занять руки также помогут палочки из моркови, сельдерея, огурца или же семечки.

Кроме того, стоит исключить из рациона газированные, сладкие, алкогольные напитки, а также кофе. Все они могут спровоцировать тягу к курению, передает РИАМО.

Ранее медики сообщили, что отказ от курения помогает снизить уровень сахара в крови, передает ФАН.

Россияне стали меньше курить сигареты, доля потребления табака среди взрослого населения снизилась. О том, почему жители страны начали терять интерес к этой пагубной привычке, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов.

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