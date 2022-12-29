Эксперт рассказала, кому нельзя надевать амулет или наносить тату с кроликом в новом году

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В предстоящем, 2023 году нанесение татуировок или ношение амулетов с изображением кролика может оказать негативное влияние на людей, в чьих картах рождения значатся Петух и Крыса. Об этом рассказала эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова.

— Есть люди, которым нельзя носить этот символ. И это люди, в чьих картах рождения есть Петух и Крыса. В этом случае символ, связанный с кроликом, фигурка кролика и тем более тату с ним вам просто противопоказаны, — сказала она.

По словам специалиста, это связано с китайской астрологией. Бацзы Кролика и Петуха относятся к животным-антагонистам, что может привести к конфликту между ними. Это в свою очередь способно отразиться на состоянии здоровья и личной жизни, передает Пятый канал.

Согласно восточному гороскопу, 2023 год пройдет под знаком Черного Водяного Кролика. Но это вовсе не означает, что праздничные наряды должны быть непременно в темных оттенках. Каким же должен быть образ в самую сказочную ночь в году, «Вечерняя Москва» узнала у дизайнера Екатерины Добренковой.