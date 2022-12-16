Под покровительством Черного Водяного Кролика: в чем нужно встречать год новый, 2023 год

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Согласно восточному гороскопу, будущий 2023 год пройдет под знаком Черного Водяного Кролика. Но это вовсе не означает, что ваши праздничные наряды должны быть непременно в темных оттенках. Каким же должен быть образ в самую сказочную ночь в году, «Вечерняя Москва» узнала у дизайнера Екатерины Добренковой.

По словам эксперта, Кролик не любит очень броские и яркие оттенки, поэтому лучше всего выбирать элементы гардероба в сдержанных тонах:

— Главный принцип, которому стоит следовать, — это максимальная естественность в образе. Следует отказаться от кислотных оттенков, цветочных принтов, ярких и вычурных нарядов. Лучший выбор — элегантность, лаконичность и практичность. То есть выбираем одеяние пастельных, серых и синих оттенков. Розовый, белый, голубой и черный тоже хороши. К тому же прекрасно сочетаются между собой.

Если же вы не можете без ярких элементов, то не будет большим грехом надеть фиолетовый, красный или синий наряд, считает дизайнер.

Что же касается материала, из которого должен состоять ваш образ, по словам эксперта, лучше не использовать синтетику:

— Выбирайте брюки, блузки, платья, костюмы исключительно из натуральных тканей. Считается, что Кролик не любит искусственные материалы, как и наша кожа.

Эксперт отметила: если вы хотите быть в Новый год утонченной и таинственной натурой, в таком случае при создании образа отдавайте предпочтение темно-синему и черному оттенкам.

Если хочется сиять и излучать свет, лучше выбрать серебристые оттенки, цвет слоновой кости или белый.

А вот при выборе обуви можно особо не заморачиваться, заверила дизайнер. По ее словам, она может быть любой. Самое главное, чтобы сидела на ноге и не доставляла чувства дискомфорта:

— Выбираем ту обувь, в которой будет удобно танцевать и веселиться.

Главное, чтобы наряд и обувь сочетались между собой. Если одежда сдержанная, то делайте акцент на аксессуарах и обуви. Прекрасно «споются» серебристые туфли с приглушенными платьями черных и синих цветов, заверила дизайнер.