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Банда вымогателей отобрала у мужчины автомобиль и потребовала 1,4 миллиона рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Банда вымогателей отобрала у мужчины автомобиль и потребовала 1,4 миллиона рублей
Фото: пресс-служба МВД по Москве
Москва, Воронежская улица Карта всех событий

Группа злоумышленников напала с оружием на мужчину в столице, и отобрала у него машину, после чего потребовала у него 1,4. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в четверг, 29 декабря.

По его словам, преступники напали на 35-летнего потерпевшего, который выполнял роль субподрядчика в проведении ремонтных работ, на Воронежской улице в Москве. Они назвались представителями его подчиненных и потребовали выплатить задолженность по зарплате, которая образовалась из-за задержки оплаты со стороны заказчика по договору. Мужчины, в том числе и главарь банды, который общался через видеосвязь на мобильном телефоне одного из злоумышленников, угрожая пострадавшему и его родным, потребовали отдать им 1,4 миллиона рублей. Помимо того, что сумма сумма значительно превышала долг, таких денег у потерпевшего не было.

Тогда преступники достали нож и предмет, похожий на пистолет, потребовали отдать им машину пострадавшего. Опасаясь за свою жизнь и жизни близких мужчина подчинился, передав помимо автомобиля еще и расписку о том, что в скором времени выплатит им необходимую сумму. После того, как нападавшие ушли, он обратился в полицию.

В результате оперативно-розыскных действий сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых. Одного, 32-летнего гостя столицы, в кафе в городе Долгопрудном в момент подставной передачи денег, а другого, 38-летнего ранее судимого главаря, по месту жительства в Раменском районе Подмосковья.

Во время обысков у лидера банды обнаружили и изъяли краденный автомобиль, который в скором времени вернут владельцу.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Задержанные фигуранты заключены под стражу. Остальных соучастников полиция разыскивает.

Другое преступление по этой статье произошло в столице. Группа студентов сделали вид, что они являются сотрудниками полиции, и похитили сверстника. За освобождение молодого человека злоумышленники требовали выкуп.

Подмосковье вымогательство Москва МВД Уголовные дела
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