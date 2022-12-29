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Собянин поздравил президента московского Театра Луны Проханова с юбилеем

Александр Афонин
Город
Собянин поздравил президента московского Театра Луны Проханова с юбилеем
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента столичного Театра Луны, народного артиста России Сергея Проханова с 70-м днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города в четверг, 29 декабря.

— Талантливый актер, режиссер и педагог, вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства. Галерея ярких образов создана Вами в фильмах, вошедших в золотой фонд нашего кино. Ваши замечательные сценические работы снискали любовь зрителей и высокую оценку коллег, — сказал глава города.

Мэр столицы отметил, что Театр Луны стал одним из самых заметных явлений в культурном сфере города. По словам Собянина, в учреждении воплощаются смелые творческие идеи режиссеров, а также появляются новые звезды эстрады, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Сергей Собянин поздравил сотрудников службы 112 с десятилетием. Он отметил, что операторы каждый день принимают по 20 тысяч звонков, а время ожидания ответа составляет шесть секунд. Сам диалог, как правило, длится не более двух минут.

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