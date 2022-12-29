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Собянин поздравил «Службу 112» с десятилетием

Лейла Алиева
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Собянин поздравил «Службу 112» с десятилетием
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников «Службы 112» с десятилетием в четверг, 29 декабря.

— В новогодние дни большинство старается отвлечься от работы и отдохнуть. Но есть те, кто почти всегда проводит праздники на рабочем месте — сотрудники экстренных служб. Например, работники «Службы 112», который недавно исполнилось 10 лет, — отметил он.

Операторы службы каждый день принимают по 20 тысяч звонков, а время ожидания ответа составляет шесть секунд. Обычно диалог длится не более двух минут, за это время операторам необходимо выяснить детали произошедшего и принять решение, какие службы вызывать, написал мэр в своем блоге.

В ноябре столичная Служба 112 приняла 597 тысяч вызовов. Уточняется, что в этот период 105 тысяч раз потребовался вызов полиции, еще 11 тысяч — выезд пожарных и спасателей. Более трех тысяч раз москвичи вызывали аварийную службу, а за справочно-консультационной помощью граждане обращались 92,3 тысячи раз.

При этом операторы принимают звонки не только на русском, английском, немецком, но и на языках народов России.

Экстренные службы Сергей Собянин Поздравления
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