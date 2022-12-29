Турэксперт посоветовал посетить горнолыжные трассы Подмосковья на новогодних каникулах

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В Московской области и столице лучше провести новогодние праздники и каникулы на открытых катках или в горнолыжных клубах. Такой совет дал член московской «Деловой России», турэксперт Михаил Месонжник.

— Для жителей Московского региона в новогодние праздники и каникулы идеальным решением для проведения досуга будет посещение городской праздничной инфраструктуры: открытые катки, горнолыжные клубы и спортивные мероприятия, ярмарки в городских парках, городские праздники и концерты, — отметил он в комментарии РИАМО.

Что касается поездок за границу, то сейчас можно планировать отдых на январь-февраль, но после новогодних каникул. В настоящее время открыты: Таиланд, Вьетнам, Мальдивы, Сейшелы, Египет.

В 2022 году в Одинцове завершился второй этап благоустройства лесопарка Липовая роща. Здесь появилась оборудованная лыжная трасса протяженностью 2,5 километра, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Свыше 40 лыжных трасс и 10 катков с искусственным льдом открыты на природных территориях столицы. Также в городе организованы ледяные и снежные горки. Об этом рассказали в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.