Музей Победы подвел итоги творческого конкурса «Памяти героев»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Музее Победы подвели итоги Всероссийского конкурса молодых журналистов «Памяти героев», который приурочен к 125-летию со дня рождения Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Ивана Степановича Конева. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Авторы представили работы в жанрах интервью и репортажа. Юные журналисты и литераторы размышляли о судьбе Ивана Степановича Конева, его таланте военачальника, высказывали личное мнение о роли маршала в истории и событиях тех лет, — говорится в сообщении.

В конкурсе приняли участие подростки и молодежь из разных регионов России, а также из Польши и Королевства Дания. В результате были определены 14 победителей и призеров конкурса в номинациях «Интервью» и «Репортаж» в двух возрастных категориях – 14-16 и 17-25 лет. Еще три человека получили «Приз зрительских симпатий» п итогам онлайн-голосования.

Музей Победы подготовил специальную праздничную онлайн-программу к Новому году. Пользователей ждут экскурсии, зимние мастер-классы, выставка и викторина.