Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Музей Победы подвел итоги творческого конкурса «Памяти героев»

Лейла Алиева
Город
Музей Победы подвел итоги творческого конкурса «Памяти героев»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Музее Победы подвели итоги Всероссийского конкурса молодых журналистов «Памяти героев», который приурочен к 125-летию со дня рождения Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Ивана Степановича Конева. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Авторы представили работы в жанрах интервью и репортажа. Юные журналисты и литераторы размышляли о судьбе Ивана Степановича Конева, его таланте военачальника, высказывали личное мнение о роли маршала в истории и событиях тех лет, — говорится в сообщении.

В конкурсе приняли участие подростки и молодежь из разных регионов России, а также из Польши и Королевства Дания. В результате были определены 14 победителей и призеров конкурса в номинациях «Интервью» и «Репортаж» в двух возрастных категориях – 14-16 и 17-25 лет. Еще три человека получили «Приз зрительских симпатий» п итогам онлайн-голосования.

Музей Победы подготовил специальную праздничную онлайн-программу к Новому году. Пользователей ждут экскурсии, зимние мастер-классы, выставка и викторина.

Конкурсы Москва Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте