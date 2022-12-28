Музей Победы подготовил праздничную онлайн-программу к Новому году

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музей Победы подготовил специальную праздничную онлайн-программу к Новому году, сообщили в пресс-службе организации в среду, 28 декабря.

— К Новому году Музей Победы подготовил специальную праздничную онлайн-программу. Интернет-посетителей ждут экскурсии, зимние мастер-классы, выставка и викторина. Присоединиться к мероприятиям можно на сайте музея, — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что во время онлайн-экскурсии и выставки виртуальным посетителям расскажут, как жители СССР встречали Новый год на фронте и в тылу. На зимних мастер-классах посетители смогут смастерить «фронтовые варежки», елочные игрушки и гирлянду на елку.

В пресс-службе заключили, что в новой серии онлайн-тренажера «Колесо Истории» виртуальные гости смогут узнать, насколько хорошо они знают историю и традиции Нового года.

До этого стало известно, что интернет-пользователям станет доступна онлайн-программа музея, приуроченная к 80-летию операции «Уран» и Дню ракетных войск и артиллерии. Пользователей пригласят «пройтись» по экспозициям музея и посмотреть на образцы вооружения Красной армии того времени.