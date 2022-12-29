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Иммунолог Мескина: Свиной грипп способен вызвать осложнения, причем уже на третий день

Рафаэль Залян

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Общество
Иммунолог Мескина: Свиной грипп способен вызвать осложнения, причем уже на третий день
Фото: Pexels

Свиной грипп — давно известная медицинскому сообществу вирусная инфекция, которой в последнее время все чаще заражаются жители разных стран мира, в том числе и России. Чем опасна болезнь, какие у нее симптомы и последствия, «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Елены Мескиной.

По словам медика, свиной грипп отличается от других форм острых респираторных инфекций тем, что обладает высокой контагиозностью.

— Болезнь характеризуется внезапным началом, быстро распространяется от носителя к окружающим его людям. При этой форме гриппа у пациентов возникают резкая выраженная лихорадка и поражение органов дыхания, — сообщила врач.

К основным признакам H1N1 относят желудочно-кишечное расстройство, сильную интоксикацию организма и сухой кашель, отметила врач.

— Разумеется, у больного нередко наблюдаются слабость, озноб, боли в мышцах и суставах, головные боли, лихорадка при температуре 38,5 градуса, — уточнила специалист.

По ее словам, большинство пациентов переносит болезнь в среднетяжелой форме, но не исключены осложнения.

— Свиной грипп способен вызвать осложнения, причем уже на третий день после заражения. Например, дыхательная недостаточность может возникнуть в первые сутки болезни, а после развивается вирусная пневмония, — продолжила Мескина.

Вирус, по словам медика, «бьет» также по сердечно-сосудистой и нервной системам. Нередко у пациентов возникают отит и трахеит, а также обостряются сопутствующие хронические недуги.

Для постановки точного диагноза врачи берут у пациента мазок со слизистой и проводят ПЦР-тест, а также направляют на рентген и КТ легких.

Мескина подчеркнула: вирус свиного гриппа опасен тем, что при его неполноценном лечении возможны повторные заражения.

— У нас очень слабый иммунитет к этому варианту гриппа, и даже в период одного эпидемиологического сезона можно заболеть им несколько раз. Высок риск заражений у пожилых людей, детей и лиц с хроническими заболеваниями, — предупредила врач.

Терапия представляет собой прием противовирусных и жаропонижающих средств — парацетамола или ибупрофена. Также назначаются обильное питье, постельный режим и полноценное питание, заключила собеседница «ВМ».

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