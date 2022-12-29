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Более 1,6 тысячи животных появилось на свет в Московском зоопарке в этом году

Александр Афонин
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Более 1,6 тысячи животных появилось на свет в Московском зоопарке в этом году
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

В этом году Московский зоопарк установил рекорд по рождаемости новых животных — с начала года на свет появилось более 1,6 тысячи детенышей. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в четверг, 29 декабря.

— В 2022 году в зоопарке появилось на свет рекордное количество детенышей — больше 1600, среди них редчайшие виды. В этом году стоит отметить появление на свет редких рептилий. Появился на свет детеныш гигантского цепкохвостого сцинка — это эндемик Соломоновых островов и Новой Гвинеи, — говорится в сообщении.

Рекордсменами по количеству потомства стали птицы. Благодаря им в зоосаде пополнилась популяция пеликанов, бакланов, беркутов, лебедей и других пернатых. Помимо этого, количеством детенышей отличились и млекопитающие, отметили в Telegram-канале «Московский зоопарк».

До этого Московский зоопарк объявил о запуске новогодней акции по сбору хвойных деревьев — елок, сосен и пихт, которые станут украшением вольеров или полезным лакомством для обитателей зоосада. В зоосаде отметили, что некоторые животные используют стволы деревьев в качестве когтеточек.

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