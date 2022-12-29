Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Травматолог рассказал, как лечить перелом шейки бедра

Ирина Игнатенко
Общество
Травматолог рассказал, как лечить перелом шейки бедра
Фото: Pixabay

Врач травматолог-ортопед областной больницы (г. о. Химки) Марк Иванов рассказал, какие методы применяют при лечении перелома шейки бедра.

Такой диагноз считается довольно распространенной и тяжелой травмой опорно-двигательного аппарата. Отмечается, что он может привести к целому ряду серьезных осложнений.

Консервативная терапия подразумевает использование деротационного сапожка. Это специальная конструкция, которая используется при переломе и травмах. Если подобная терапия не принесла нужного эффекта, то необходимо оперативное вмешательство.

Оперативная терапия может быть разной: скрепление сустава или костей с помощью специальных винтов, замена сустава на имплант, передает aif.ru.

На минувшей неделе из-за сильного гололеда травмы получили несколько жителей Санкт-Петербурга. Закрытый перелом шейки бедренной кости получил 27 декабря петербуржец возле своего дома на Белградской улице, его поместили в приемный покой. Такую же травму в этот день получила пенсионерка на проспекте Просвещения, передает издание «Невские новости».

В период новогодних праздников россияне чаще всего получают травмы при падении на льду, от пиротехнических изделий и при катании на горках. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-травматолог Константин Терновой.

Здоровье гололед Травмы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте