Травматолог рассказал, как лечить перелом шейки бедра

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Врач травматолог-ортопед областной больницы (г. о. Химки) Марк Иванов рассказал, какие методы применяют при лечении перелома шейки бедра.

Такой диагноз считается довольно распространенной и тяжелой травмой опорно-двигательного аппарата. Отмечается, что он может привести к целому ряду серьезных осложнений.

Консервативная терапия подразумевает использование деротационного сапожка. Это специальная конструкция, которая используется при переломе и травмах. Если подобная терапия не принесла нужного эффекта, то необходимо оперативное вмешательство.

Оперативная терапия может быть разной: скрепление сустава или костей с помощью специальных винтов, замена сустава на имплант, передает aif.ru.

На минувшей неделе из-за сильного гололеда травмы получили несколько жителей Санкт-Петербурга. Закрытый перелом шейки бедренной кости получил 27 декабря петербуржец возле своего дома на Белградской улице, его поместили в приемный покой. Такую же травму в этот день получила пенсионерка на проспекте Просвещения, передает издание «Невские новости».

В период новогодних праздников россияне чаще всего получают травмы при падении на льду, от пиротехнических изделий и при катании на горках. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-травматолог Константин Терновой.