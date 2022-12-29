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Движение на участках улицы Гончарная и Рюмина переулка ограничат 3–4 января

Александр Афонин
Город
Движение на участках улицы Гончарная и Рюмина переулка ограничат 3–4 января
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Москва, Рюмин переулок Карта всех событий

В период с 3 по 4 января будет ограничено движение транспорта на участках улицы Гончарная и Рюмина переулка в связи с проведением киносъемок. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 29 декабря.

— С 17:30 3 января до 05:30 4 января 2023 г. на участках улицы Гончарная и Рюмина переулка будут вводиться краткосрочные перекрытия (не более 10 минут). Это связано с проведением киносъемок, — говорится в сообщении.

Так, перекрытия пройдут на двух участках. Первый затронет проезд от дома 20/1, строение 1, по Гончарной улице до пересечения с Большим Ватиным переулком. Второй — от пересечения Рюмина переулка с Яузской улице до перекрестка с Гончарной улице, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение на участках улицы Гончарная и Рюмина переулка ограничат 3–4 января Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого сообщалось, что одна полоса движения будет закрыта на участке Лубянского проезда с 1 января следующего года. Ограничения вызваны строительными работами, а период перекрытия движения продлится до 1 декабря 2023 года.

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