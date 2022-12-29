Юрист перечислил самые невыгодные месяцы для отпуска в 2023 году

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Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин перечислил самые выгодные и самые невыгодные месяцы с точки зрения отпускных выплат в 2023 году.

— Самыми выгодными месяцами будут август, октябрь и март. Чуть хуже — июнь, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь. Используя отпуск в эти месяцы, вы не потеряете (или совсем незначительно потеряете) в деньгах по сравнению с заработной платой, — отметил он в комментарии RT.

Не стоит уходить в отпуск в 2023 году в январе, феврале, апреле, мае. В этом случае можно потерять в отпускных по сравнению с заработной платой.

Он объяснил, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск.

Ранее HR-специалист Наталья Осетрова назвала лучшее время для смены работы. По ее словам, лучше делать это весной или зимой, передает ФАН.

Помимо зарплаты, работодатели должны оплачивать своим работникам больничные, отпуска, декретные отпуска, командировочные, НДФЛ, а также компенсировать использование личного имущества. Об этом рассказала юрист Елена Кудерко.