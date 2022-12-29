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Две жительницы столицы лишились крупной суммы денег, поверив уличному аферисту

Степан Жирнов
Происшествия
Две жительницы столицы лишились крупной суммы денег, поверив уличному аферисту
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

Мошенник из Подмосковья одолжил у двух девушек 16 тысяч рублей и перестал выходить на связь. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ВАО в четверг, 29 декабря.

По данным ведомства, инцидент произошел недалеко от торгового центра на Вешняковской улице. К двум молодым девушкам подошел мужчина и сообщил, что испытывает серьезные финансовые трудности. Он слезно попросил гражданок одолжить ему денег и обещал вернуть их при первой же возможности.

Пострадавшие поверили злоумышленнику: одна из девушек перевела ему 9000 рублей на счет с помощью банковского приложения, а другая отдала ему 7000 наличными. «Новые знакомые» обменялись телефонами и, обещая друг другу поддерживать связь, разошлись.

Однако спустя несколько дней, злоумышленник перестал выходить на связь. Пострадавшие поняли, что их обманули, и обратились в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на Вешняковской улице. Им оказался 50-летний житель Подмосковья.

По факту преступлений были возбуждены два уголовных дела по статье «Мошенничество». Фигурант находится под подпиской о невыезде. Полицейские проверяют причастность мужчины к аналогичным преступлениям.

Другого афериста полицейские задержали в Тверском районе столицы. От его действий пострадал московский студент, который отдал подозреваемому 380 тысяч рублей, желая купить криптовалюту с рук.

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