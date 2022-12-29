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«Безопасный город» помогает предупреждать и раскрывать преступления и правонарушения

Степан Жирнов

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«Безопасный город» помогает предупреждать и раскрывать преступления и правонарушения
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Система «Безопасный город» помогает оперативно раскрывать квартирные кражи и прочие преступления. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 29 декабря.

По ее словам, система, состоящая из рассредоточенных по городу умных камер, позволяет в короткие сроки раскрывать преступления.

— Так, в марте 2022 года с использованием записей камер видеонаблюдения оперативно была раскрыта кража денежных средств в размере 13 миллионов рублей из квартиры, расположенной на улице Верхние Поля, — рассказала Нефедова.

В столице также присутствует и другая система, связанная с видеозаписью, — «Сфера». С ее помощью за последние два года с момента запуска были обнаружены более пяти тысяч разыскиваемых граждан.

При этом Нефедова рассказала о том, что мешает раскрывать квартирные кражи. По ее словам, главной помехой является неочевидность совершенного преступления.

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