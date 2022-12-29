Стало известно, что чаще всего крадут воры из квартиры

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Обычно из квартир преступники похищают малогабаритные вещи. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 29 декабря.

По ее словам, связано это с тем, что небольшую добычу преступнику проще вынести из квартиры, не привлекая к себе лишнего внимания со стороны случайных свидетелей. Ведь, вопреки всеобщему заблуждению, большинство квартирных краж осуществляется именно днем, а не ночью.

В основном злоумышленники нацеливаются на золото, деньги, антиквариат.

Чтобы избежать этого, Нефедова посоветовала позаботиться о сохранности вещей в квартирах и частных домах.

— Необходимо проверить и в случае необходимости заменить замки, укрепить двери и окна, по возможности установить сигнализацию, — отметила собеседница «ВМ».

Также она подчеркнула, что не стоит сообщать посторонним о своем отъезде, и о ценных вещах в квартире. Следует избегать разговоров с незнакомыми людьми о своем благосостоянии, а также не приводить подозрительных граждан домой.

Ранее стало известно, как именно преступники готовятся к проникновению в жилище жертвы, а также каким образом они чаще всего это делают.