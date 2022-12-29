СМИ: Украинская ракета упала на территории Белоруссии

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На территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300. Об этом сообщает местное агентство БелТА в четверг, 29 декабря.

— Сегодня в промежутке с 10:00 до 11:00 с территории Украины зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300 на территорию Белоруссии. О происшествии немедленно был проинформирован глава государства, — говорится в сообщении.

По поручению президента страны Александра Лукашенко сотрудники Следственного комитета и Министерства обороны уже устанавливают причины произошедшего. Информации о пострадавших в настоящее время нет.

Согласно предварительным данным, существует две версии падения ракеты: первая — инцидент аналогичен тому, что произошел недавно в Польше, вторая — ракета была сбита после срабатывания системы ПВО Белоруссии, передает РИА Новости.

До этого глава российского Минобороны и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали протокол в соглашении между странами, подразумевающий совместное обеспечение региональной безопасности в военной сфере. Подписание документа произошло во время встречи глав оборонных ведомств двух стран.