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МЧС Москвы предупредило о неблагоприятных погодных условиях 30 декабря

Араз Салехов

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МЧС Москвы предупредило о неблагоприятных погодных условиях 30 декабря
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

В столице 30 декабря ожидаются осадки в виде снега, местами могут наблюдаться налипание мокрого снега и гололед. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Москве.

— Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, начиная с западных районов, в период с 03:00 до 18:00 30 декабря в Москве ожидаются осадки (снег, мокрый снег), местами — налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица, — говорится в сообщении.

В связи с этим столичное ведомство рекомендует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров. Горожанам же советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями, сообщает сайт ведомства.

Помимо этого, синоптики пообещали гололед в столице и 29 декабря. Максимальная температура воздуха в Москве составит 0 — минус 2 градуса.

Руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в столице в ночь с 31 декабря на 1 января. По его словам, в новогоднюю ночь в столице ожидаются плюсовая температура и небольшой дождь.

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