Синоптики сообщили о теплой погоде и гололедице в Москве 29 декабря

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В четверг, 29 декабря, в столичном регионе ожидается переменная область, местами пройдет небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит 0–2 градуса мороза. В Подмосковье температура ожидается на уровне минус 1–3 градусов.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Каждые 10 лет в России будет расти число оттепелей зимой из-за большого потепления климата. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он добавил, что частота потеплений за последние годы увеличилась.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что последняя неделя текущего года в столичном регионе может ознаменоваться переменчивой погодой с осадками в виде мокрого снега и гололедицей. Завершится декабрь небольшой оттепелью, которую в мегаполис принесет теплый циклон.