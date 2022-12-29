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Сборная России по футболу поздравила граждан с Новым годом

Александр Афонин
Общество
Сборная России по футболу поздравила граждан с Новым годом
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Мужская сборная России по футболу поздравила всех граждан страны с наступающим Новым годом, пожелав улыбок, радости и новых возможностей. Об этом сообщили в пресс-службе команды в четверг, 29 декабря.

— 2023 год совсем близко, и наши парни поздравляют вас с наступающими праздниками и желают вам всего самого доброго, чудесного и радостного! — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Сборная России по футболу

Российская сборная в честь праздника записала новогоднее видеопоздравление. В ролике футболисты одеты в новогодние свитера и праздничную атрибутику.

Спортсмены отметили, что прошедший год выдался трудным для сборной. Преодолеть сложности им помогала поддержка болельщиков. Кроме того, команда обратила особое внимание на внутренние проекты, развитие которых продолжится, передает Telegram-канал «Сборная России по футболу».

До этого сообщалось, что московские спасатели на один день превратились в Дедов Морозов, чтобы поздравить пациентов одной из городских больниц. Роли волшебников исполнили сотрудники пожарно-спасательного центра, Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах и Московского авиационного центра.

Сборная России по футболу Новый год Поздравления
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