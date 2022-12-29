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Приметы и советы

Дерматологи рассказали, как спасти губы от сухости и трещин зимой

Ника Комкова
Общество
Дерматологи рассказали, как спасти губы от сухости и трещин зимой
Фото: shutterstock

Сухость губ при минусовых температурах — распространенное явление. В запущенных ситуациях губы шелушатся, трескаются и болят — не спасает уже никакое количество бальзама или вазелина, поэтому профилактика очень важна. Дерматологи рассказали, как предотвратить проблему этой зимой, пишет американское издание She Finds.

Увлажнение

Увлажнение внутри и снаружи ключ к успеху, когда мы говорим о гладких, напитанных губах. Дерматолог Софи Тейлор посоветовала пить много воды, чтобы губы и кожа были увлажненными.

— Вы также можете использовать увлажнитель воздуха дома. Регулярно наносите бальзам для губ. Выбирайте те, что содержат пчелиный воск, масло ши и глицерин, — заявила эксперт.

Отказ от агрессивных привычек

Следует избегать агрессивных манипуляций с кожей: не стоит умываться горячей водой, кусать и ковырять губы, использовать косметику с содержанием спирта и другими жесткими ингредиентами.

По словам Тейлор, все это может повредить кожу и сделать ее склонной к сухости и растрескиванию.

Защита от солнца

Губы, как и другие части кожи, нуждаются в защите от солнечных лучей даже в зимнее время. Врач-эстетист Саваш Алтан предупредила, что даже в пасмурные дни кожа может загореть, так как ультрафиолетовые лучи проникают сквозь облака. Защиту SPF 30 нужно наносить ежедневно на губы в том числе.

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