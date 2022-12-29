«Будет ощутимо»: эксперт рассказал, кого затронет рекордный рост цен на электричество в России

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Резкие скачки цен в разных регионах России на электроэнергию коснутся коммерческого сектора, а не рядовых граждан. Основное повышение стоимости коммунальных услуг для населения уже было произведено 1 декабря текущего года. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

О том, что биржевые цены на электроэнергию в ряде регионов РФ показали значительный рост, достигнув исторического максимума в 1800 рублей за мегаватт, накануне сообщил «Коммерсантъ». Так, стоимость тарифов взлетела в европейской части страны и на Урале. Подобные процессы эксперты объясняют плановыми и неплановыми ремонтами на нескольких блоках АЭС.

По словам собеседника «ВМ», цены на электроэнергию повысятся на крупных промышленных предприятиях.

— Например, в Сибири у нас функционирует четыре крупных алюминиевых завода: в Братске, Красноярске, Саянске и Иркутске. А для производства этого, казалось бы, легкого парамагнитного металла необходимо очень много энергетики. Вот именно для таких энергоемких организаций повышение цен будет ощутимо, — пояснил Крохин.

Дело в том, что на подобных объектах рассредоточены огромные каскады гидроэлектростанций и задействованы огромные мощности, поэтому и потребление ресурсов очень высокое, отметил специалист.

Следовательно, стоит ожидать краткосрочного сезонного всплеска цен на электроэнергию на оптовом коммерческом рынке, уточнил собеседник «ВМ».

— Эти скачки отразятся на показателях рентабельности и эффективности конкретных производств: деревообрабатывающие организации, заводы, целлюлозно-бумажные комбинаты и подобные им структуры, — считает Крохин. — Эти корпорации ощутят рост издержек, но и это станет временным явлением.

Он подчеркнул, что для остальных граждан России тарифы на коммунальные услуги сохранят показатели, которые были одобрены 1 декабря этого года. То есть тарифы не будут повышаться, потому что производство электроэнергии в нашей стране диверсифицировано.

Эксперт также добавил, что ремонтные работы на ряде атомных электростанций России, которые сейчас производятся, являются всего лишь давно согласованными плановыми профилактическими процедурами.