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Офисный комплекс ввели в эксплуатацию в Москве на месте снесенной гостиницы «Спорт»

Георгий Соланович
Город
Офисный комплекс ввели в эксплуатацию в Москве на месте снесенной гостиницы «Спорт»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, Ленинский проспект, вл90/2 Карта всех событий

Многофункциональный комплекс с офисами и подземным паркингом ввели в эксплуатацию на месте снесенной советской гостиницы «Спорт» в районе Проспект Вернадского. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора в четверг, 29 декабря.

— Здание общей площадью более 100 тысяч квадратных метров будет деловым центром строящегося на данной площадке офисно-гостиничного кластера. Современный многофункциональный комплекс возводится на месте снесенной ветхой советской гостиницы «Спорт» и может стать примером эффективной реорганизации подобных территорий, — сказал председатель ведомства Игорь Войстратенко.

По словам главы Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, в комплексе будут работать структуры ПАО «Новатэк», а также будут располагаться номера отеля Radisson Blu.

В пресс-службе Мосгосстройнадзора добавили, что постройка оборудована паркингом на 798 машиномест и вертолетной площадкой. На цокольном этаже разместили столовую и многофункциональный зал со сценой. Прилегающая территория благоустроена, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома в рамках реализации программы реновации по улице Перовской. Его общая площадь составит порядка 11,8 тысячи квадратных метров.

Строительство Москва Район Проспект Вернадского
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