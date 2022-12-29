Офисный комплекс ввели в эксплуатацию в Москве на месте снесенной гостиницы «Спорт»

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

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Многофункциональный комплекс с офисами и подземным паркингом ввели в эксплуатацию на месте снесенной советской гостиницы «Спорт» в районе Проспект Вернадского. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора в четверг, 29 декабря.

— Здание общей площадью более 100 тысяч квадратных метров будет деловым центром строящегося на данной площадке офисно-гостиничного кластера. Современный многофункциональный комплекс возводится на месте снесенной ветхой советской гостиницы «Спорт» и может стать примером эффективной реорганизации подобных территорий, — сказал председатель ведомства Игорь Войстратенко.

По словам главы Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, в комплексе будут работать структуры ПАО «Новатэк», а также будут располагаться номера отеля Radisson Blu.

В пресс-службе Мосгосстройнадзора добавили, что постройка оборудована паркингом на 798 машиномест и вертолетной площадкой. На цокольном этаже разместили столовую и многофункциональный зал со сценой. Прилегающая территория благоустроена, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома в рамках реализации программы реновации по улице Перовской. Его общая площадь составит порядка 11,8 тысячи квадратных метров.