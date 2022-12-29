Отец школьницы из Некрасовки рассказал о взрыве смартфона в руках дочери

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В руках у шестиклассницы из школы 1595 в Некрасовке взорвался смартфон. Ее отец, Сергей Барков рассказал, что школьница получила поверхностные ожоги руки, но сейчас чувствует себя хорошо.

— У нее есть поверхностный ожог — первой-второй степени, нам предложили госпитализацию на день, но мы отказались. Сказали менять повязку каждые два дня, все нормально, — рассказал Сергей Барков в комментарии «360».

По его словам, он не связывает возгорание с производителем смартфона. Отец ученицы добавил, что подобные случаи происходят с разными брендами из разных стран.

Школьница должна вернуться к занятиям после новогодних каникул.

По словам Булаевой, девочка вернется к занятиям в школе после новогодних каникул. Администрация школы находится на связи с родителями пострадавшей ученицы и желает девочке скорейшего выздоровления.

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