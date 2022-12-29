Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Отец школьницы из Некрасовки рассказал о взрыве смартфона в руках дочери

Ирина Игнатенко
Общество
Отец школьницы из Некрасовки рассказал о взрыве смартфона в руках дочери
Фото: depositphotos

В руках у шестиклассницы из школы 1595 в Некрасовке взорвался смартфон. Ее отец, Сергей Барков рассказал, что школьница получила поверхностные ожоги руки, но сейчас чувствует себя хорошо.

— У нее есть поверхностный ожог — первой-второй степени, нам предложили госпитализацию на день, но мы отказались. Сказали менять повязку каждые два дня, все нормально, — рассказал Сергей Барков в комментарии «360».

По его словам, он не связывает возгорание с производителем смартфона. Отец ученицы добавил, что подобные случаи происходят с разными брендами из разных стран.

Школьница должна вернуться к занятиям после новогодних каникул.

По словам Булаевой, девочка вернется к занятиям в школе после новогодних каникул. Администрация школы находится на связи с родителями пострадавшей ученицы и желает девочке скорейшего выздоровления.

С наступлением холодного времени года многие люди отмечают ускоренную разрядку мобильного телефона на улице. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, вредят ли низкие температуры аккумулятору и как правильно использовать телефон на холоде, чтобы замедлить процесс разрядки устройства.

Смартфоны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте