Вучич отменил состояние повышенной боеготовности в Сербии

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Президент Сербии Александр Вучич приказал отменить состояние повышенной боеготовности вооруженных сил страны. Об этом сообщило агентство Tanjug со ссылкой на администрацию главы государства в четверг, 29 декабря.

Положение было объявлено в связи с обострением обстановки на севере Косова и Метохии.

Власти непризнанного Косова 26 декабря привели в полную боевую готовность свои силы безопасности. В ответ на это министр обороны Вучевич и глава МВД республики Братислав Гашич заявили, что сербская армия и силы МВД страны по приказу сербского лидера также приведены в боевую готовность.

До этого сообщалось, что сербские жители самопровозглашенного Косово и Метохии убрали баррикады у КПП «Мердаре». Как уточняется, ожидается снятие и остальных баррикад.

Решение о снятии баррикады у «Мердаре» было принято после сообщений об освобождении задержанных в Косово активистов. Баррикады, как уточняется, были поставлены в знак поддержки задержанных сербов.