Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вучич отменил состояние повышенной боеготовности в Сербии

Араз Салехов
В мире
Вучич отменил состояние повышенной боеготовности в Сербии
Фото: МИД РФ

Президент Сербии Александр Вучич приказал отменить состояние повышенной боеготовности вооруженных сил страны. Об этом сообщило агентство Tanjug со ссылкой на администрацию главы государства в четверг, 29 декабря.

Положение было объявлено в связи с обострением обстановки на севере Косова и Метохии.

Власти непризнанного Косова 26 декабря привели в полную боевую готовность свои силы безопасности. В ответ на это министр обороны Вучевич и глава МВД республики Братислав Гашич заявили, что сербская армия и силы МВД страны по приказу сербского лидера также приведены в боевую готовность.

До этого сообщалось, что сербские жители самопровозглашенного Косово и Метохии убрали баррикады у КПП «Мердаре». Как уточняется, ожидается снятие и остальных баррикад.

Решение о снятии баррикады у «Мердаре» было принято после сообщений об освобождении задержанных в Косово активистов. Баррикады, как уточняется, были поставлены в знак поддержки задержанных сербов.

Косово Александр Вучич Армия Сербия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте