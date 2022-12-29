«Вечерне новости»: сербы в Косово убрали баррикады у КПП «Мердаре»

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Сербские жители самопровозглашенного Косово и Метохии убрали баррикады у КПП «Мердаре». Об этом сообщает издание «Вечерне новости».

Как уточнили в СМИ, ожидается снятие и остальных баррикад. Решение о снятии баррикады у «Мердаре» было принято после сообщений об освобождении задержанных в Косово активистов. Напомним, что баррикады были поставлены в знак поддержки задержанных сербов.

Накануне президент Сербии Александр Вучич призвал сербов разобрать баррикады в частично признанном Косове.

Власти непризнанного Косова в понедельник, 26 декабря, привели в полную боевую готовность свои силы безопасности. В ответ на это министр обороны Вучевич и глава МВД республики Братислав Гашич заявили, что армия Сербии и силы МВД страны по приказу Вучича также приведены в боевую готовность.

В этот же день сербский лидер пообещал защитить сербское население в Косове и Метохии после приведения Приштиной армии в полную боевую готовность. Политик отметил, что Белград находится в «тяжелой ситуации», однако сделает все, чтобы сохранить в регионе мир и стабильность.