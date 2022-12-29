Что такое ретроградный Меркурий и почему его все боятся

Фото: shutterstock

Пользователи соцсетей точно знают, что «ретроградный Меркурий» — это что-то плохое: если в жизни наступила череда неудач или напала хандра, во всем виноват он. Почему самая маленькая планета Солнечной системы оказывает влияние на жизни людей, а также чем и кому она угрожает — в материале «Вечерней Москвы».

Что означает ретроградный Меркурий

Ретроградным называют феномен, когда землянам видится, что космические объекты движутся назад. В реальности это оптический мираж: планетарное движение всегда устремлено вперед, однако происходят периоды, когда скорость немного снижается, появляется впечатление, будто оно идет вспять. Меркурий, названный в честь быстрого древнеримского бога торговли с крыльями на ногах (он же Гермес), перемещается по орбите с высочайшей скоростью из всех планет. Он совершает полный оборот вокруг Солнца за 88 дней. Планета заходит в период ретрограда несколько раз в год, когда облетает вокруг Земли. Длительность каждого периода — примерно 3 недели.

Какими сферами управляет Меркурий

Астрологи верят, что наименее изученная планета земной группы отвечает за все, что связано с данными, знаниями, коммуникацией, документами, транспортом, техникой. В аномальный период ретрограда эти сферы подвержены беспорядкам:

образование,

документооборот,

общение с близкими и коллегами,

переговоры, сделки,

путешествия и поездки;

транспорт,

торговля.

4 периода ретроградного Меркурия в 2023 году

— С 29 декабря 2022 года по 18 января 2023 года;

— С 21 апреля по 15 мая 2023 года;

— С 23 августа по 15 сентября 2023 года;

— С 13 декабря 2023 года по 1 января 2024 года.

На кого влияет ретроградный Меркурий

Влиянию планет подвержены все жители Земли, однако под максимальным ударом — знаки зодиака, у которых активный Меркурий в натальной карте. Натальная карта или космограмма — это персональный гороскоп, который составляется с учетом расположения планет в момент рождения человека.

Что можно и нельзя делать в ретроградный Меркурий

В ретроградные периоды людям лучше не затевать масштабных проектов и не принимать судьбоносных решений. Время создано для замедления, осмысления себя и своего места в жизни, переоценки прошлого и выявления нужных уроков для планирования правильных шагов.

Ретроградный Меркурий усиливает вероятность кармической расплаты, когда людям придется встретиться с последствиями прежних решений. Если человек усердно работал, двигался к цели с миром и гармонией в сердце, поступал по совести, никому не делал зла, в ретроградные деньки ему воздастся в несколько раз больше затраченного. Ленивым сторонникам неэкологичных методов стоит опасаться: с большой вероятностью, придется платить за малодушие.