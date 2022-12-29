ЦППК объявила о завершении ремонта на станции Калистово

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Ярославское направление Московской железной дороги, платформа Калистово Карта всех событий

Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) завершили работы на платформе №1 станции Калистово. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в пресс-службе ЦППК.

Уточняется, что платформа № 2 на вышеуказанной станции была отремонтирована в октябре. Теперь пассажиры ЦППК смогут совершать посадку и высадку на полностью обновленной станции.

В ходе работ специалисты заменили плиты перекрытия и фундаментные блоки, обновили ограждения, а вместо асфальтового покрытия уложили брусчатку. Помимо этого, на платформе появились удобные лавочки и урны.

Станция Калистово Ярославского направления находится в Пушкинском городском округе Московской области.

В ноябре стало известно о завершении капитального ремонта станции Снегири, расположенной в городском округе Истра. В ходе работ специалисты заменили плиты перекрытия и фундаментные блоки, обновили ограждения и сходы, уложили брусчатку вместо асфальта, смонтировали светодиодное освещение, а также установили лавочки и урны.