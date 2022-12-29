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Приметы и советы

Диетологи назвали два лучших низкоуглеводных продукта для похудения

Ника Комкова
Общество
Диетологи назвали два лучших низкоуглеводных продукта для похудения
Фото: depositphotos

Похудеть в новом году поможет низкоуглеводная диета. Такая программа питания основана на здоровых источниках углеводов, жиров и белков. Сокращение потребления углеводов, как правило, снижает аппетит. Для некоторых людей низкоуглеводная диета позволяет досыта есть вкусную пищу и терять вес. По мнению врачей и диетологов, лучшими низкоуглеводными продуктами для похудения являются яйца и брокколи, пишет американское издание She Finds.

Яйца

Одно большое яйцо содержит около шести граммов белка, пять граммов жира, а также богато витаминами В2 (рибофлавин), В12, D, селеном и йодом. Причем в яйцах почти нет углеводов.

— Яйца — источник постного белка, они благотворно влияют на обмен веществ и надолго насыщают организм, — рассказала диетолог Лиза Ричардс.

Диетологи назвали два лучших низкоуглеводных продукта для похудения Фото: Unsplash

Все дело в том, что яйца содержат питательное вещество под названием холин, который подавляет лептин, гормон голода. Желтки улучшают усвоение организмом антиоксидантов.

Брокколи

Листовая зелень — еще один низкоуглеводный вариант питания, если нужно сбросить вес в 2023 году.

— Брокколи — один из лучших овощей для ускорения обмена веществ, — заявила доктор Кэрри Габриэль.

Диетологи назвали два лучших низкоуглеводных продукта для похудения Фото: Unsplash

Она посоветовала обязательно включить эту капусту в низкоуглеводную диету: брокколи богата клетчаткой, что снижает содержание в ней чистых углеводов.

Клетчатка и белок в этом овоще помогают дольше сохранять чувство сытости.

— Добавляйте брокколи в овощное рагу или пасту, в суп или ешьте сырой с любимым соусом, таким как хумус или гуакамоле, — порекомендовала медик.

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