В Санкт-Петербурге вырос спрос на бани и сауны

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Спрос на бани в декабре среди жителей Санкт-Петербурга по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 76 процентов, при этом и число предложений увеличилось на 29 процентов.

В целом по России спрос на бани тоже вырос, на 61 процент.

Средняя стоимость за аренду бани в городе составляет 1 500 рублей в час, но стоит иметь в виду, что конечная стоимость будет зависеть от количества человек, времени аренды, дня недели и дополнительных опций.

Выяснилось также, что желающих арендовать сауну в Петербурге в декабре стало больше на 134 процента, при этом спрос по России вырос на 38 процентов, передает издание «Невские новости».

Ранее сообщалось, что на курорте «Ерино» в Новомосковском административном округе столицы открыли джакузи с температурой воды под 40 градусов на улице, оно будет работать в Новый год и на праздники, передает РИАМО.

До этого тренер Наталья Рассадина отметила, что баня поможет избавиться от отеков.