ЦОДД исполнил новогоднее желание юного жителя Наро-Фоминска

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Сотрудники ЦОДД исполнили новогоднее желание юного жителя подмосковного Наро-Фоминска и провели ему экскурсию по центру. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Андрей Мишин из Наро-Фоминска верил и загадал прокатиться на большой зеленой машине.26 декабря он вместе со своей бабушкой Татьяной Васильевной приехал в Москву на экскурсию в ЦОДД, — говорится в сообщении.

В ходе экскурсии дорожный патруль показал Андрею гараж центра, после чего сотрудники рассказали ему о своей работе. Затем молодой человек побывал в Ситуационном центре ЦОДД, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

23 декабря Дептранс Москвы исполнил новогодние желания детей и устроил для них экскурсию в автобусный парк. На экскурсии ребятам рассказали, как устроен автобусный парк и какая там располагается техника. Им, в частности, объяснили, как работает электробус и заряжается батарея, а в конце экскурсии подарили каждому по модельке.