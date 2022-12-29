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Парламент Израиля выразил доверие новому правительству Нетаньяху

Араз Салехов
В мире
Парламент Израиля выразил доверие новому правительству Нетаньяху
Фото: World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Парламент Израиля высказал доверие новому правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает газета Times of Israel.

— Доверие правительству подтвердили 63 из 64 членов коалиции, что составляет большинство в 120-местном кнессете, — говорится в сообщении.

Заседание кнессета (однопалатный представительный и законодательный орган Государства Израиль — прим. «ВМ») началось 29 декабря в 11:00 по местному времени.

Летом 2022 года в отношениях России и Израиля появились некоторые сложности. Одна из недавних — возможное закрытие в России еврейского агентства «Сохнут».

На это в Тель-Авиве уже пообещали ответить «политическими мерами». Действительно ли отношения России и Израиля переживают не лучшие времена? Ответ на этот вопрос в беседе с «Вечерней Москвой» дал политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

Он уточнил, что в ситуации вокруг Украины еврейское государство старается занимать нейтральную позицию, не поддерживая ни одну из сторон. Например, оно, несмотря на то что является союзником США на Ближнем Востоке, не стало присоединяться к санкциям Запада в отношении РФ.

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