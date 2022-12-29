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«Пик ожидается к весне»: почему мир в 2023 году ждет глобальная продовольственная катастрофа

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
«Пик ожидается к весне»: почему мир в 2023 году ждет глобальная продовольственная катастрофа
Фото: Unsplash

Снижение объемов использования удобрений в некоторых регионах мира из-за западных санкций против РФ грозит перерасти в глобальную продовольственную катастрофу в 2023 году, предупредил руководитель Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. О том, какие серьезные проблемы ожидают мир в новом году, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал доктор экономических наук Леонид Холод.

Нехватка еды

По его словам, в связи с сокращением поставок российских удобрений на мировой рынок ввиду санкций больше всего от этих мер пострадают ряд европейских государств и бедных стран. Эксперт подчеркнул, что Россия крупнейший поставщик минеральных удобрений в ассортименте на мировом рынке.

— Главными покупателями нашего сырья являются европейские страны, Бразилия и Индия, — перечислил Холод. — Сегодня и без того поставки удобрений уменьшены. К чему это привело? К тому, что Франция столкнулась с низкой урожайностью, ухудшилась обстановка в промышленном секторе в Бразилии и Индии.

Засуха, которая была летом, уничтожила запасы зерна в других странах Европы, недосчитавшихся около 17 процентов урожая, сообщил эксперт.

— Европе кое-как хватит ресурсов восстановиться, но вот в Индии, африканских странах, которые живут за чертой бедности, ситуация с недополучением удобрений обострит экономическую ситуацию, — считает экономист.

Что же касается самой России, текущий год был рекордным по урожайности, а запасы зерна аграрный сектор начал использовать в самых разных направлениях, заметил Холод.

По предположениям эксперта, недостача российского удобрительного ассортимента на мировом рынке приведет к дефициту различных продуктов питания: фермерские, хлебобулочные изделия и бахчевые культуры.

Пик обострения, который возникнет на фоне сокращений поставок российского сырья в другие страны, ожидается к весне 2023 года, предупредил Холод.

Дефицит пресной воды

Еще одна проблема, с которой столкнется мир, по словам эксперта, — это дефицит пресной воды.

— У европейцев водные запасы истощились в связи с сильной засухой и жарой, которая была в теплое время года. Это касается не только рек и водоемов, но и артезианских источников. Им повезло, что сейчас наблюдаются интенсивные осадки и водоемы пополняются запасами воды, что позволит частично решить эту проблему, — отметил Холод.

Россию такая участь обойдет стороной, так как она является одной из стран мира, где сосредоточено большое количество пресных источников. И при желании РФ могла бы поставлять питьевую воду в страны, которые в ней особенно остро нуждаются, считает экономист.

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