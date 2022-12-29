СК приступил к осмотру квартиры на севере Москвы, в которой погиб ребенок

Фото: Telegram / Столичный СК

Москва, улица 800-летия Москвы, 11к10 Карта всех событий

Следователи приступили к осмотру квартиры в жилом доме в САО, где погиб ребенок. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 29 декабря.

— Следователи приступили к осмотру квартиры, в которой погиб ребенок, — сказала правоохранитель.

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Пожар, о котором идет речь, произошел в квартире на первом этаже жилого дома № 11, корпус 10 по улице 800-летия Москвы. Горели личные вещи и мебель, площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

В результате пожара погиб ребенок, еще один человек пострадал. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств смерти ребенка.