Синоптики пообещали москвичам «рубиновый» январь в 2023 году

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Теплый «рубиновый» январь ожидается в Москве в 2023 году, температура воздуха может превысить норму на 4–5 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Новый год стартует с рекордного тепла, которого не было в Москве ровно полвека. В условиях дождливой погоды дневная температура воздуха в городе повысится до 3–5 градусов выше нуля, а это претензия на рекорд, который держится с 1973 года, — сказал синоптик.

Уточняется, что количество осадков будет соответствовать январской норме. Ночью температура воздуха будет составлять 8–13 градусов ниже нуля.

При этом днем ожидается минус 3–8 градусов. Отмечается, что начало 2023 года в Москве может стать самым теплым за последние полвека, передает Telegram-канал Тишковца.

В Москве 30 декабря ожидаются осадки в виде снега, местами могут наблюдаться налипание мокрого снега и гололед. В связи с этим МЧС рекомендует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

Руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в столице в ночь с 31 декабря на 1 января. Так, в новогоднюю ночь в Москве ожидаются плюсовая температура и небольшой дождь.