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ЦБ разрешил банкам ряда стран переводить за рубеж средства в рублях с коррсчетов в России

Полина Долганова
Экономика
ЦБ разрешил банкам ряда стран переводить за рубеж средства в рублях с коррсчетов в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

ЦБ разрешил финансовым организациям из недружественных государств переводить за границу средства в рублях с корреспондентских счетов, которые были открыты в российских банках. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в пресс-службе регулятора.

— Банк России разрешил банкам из недружественных стран переводить за рубеж денежные средства в рублях с корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, — говорится в сообщении.

В банке уточнили, что в условиях санкций соответствующий канал платежей будет содействовать повышению устойчивости расчетной инфраструктуры в мире.

Аналитик Александр Разуваев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что основные перемены в российской экономике в ближайшее время будут связаны с изменениями в торговле с другими странами. Однако экономика будет меняться и внутри России, уточнил он.

22 декабря президент России Владимир Путин дал правительству право на выдачу временных разрешений на сделки лицам, которые находятся под контрсанкциями. Документ распространяется только на те правоотношения, которые возникли с 3 мая 2022 года.

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